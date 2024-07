Zakoncema Bajželj, Igorju in Lidiji Giuliatti, se morda na sodišču nikoli ne bi bilo treba zagovarjati pred očitkom, da sta v sostorilstvu zagrešila kaznivo dejanje napeljevanja h kaznivemu dejanju umora, in sicer zaradi smrti njunega 32-letnega sina Andreja Bajžlja, če bi se izšel načrt Enesa Mukovića. »Jaz ne bi šel nikoli na policijo, jaz nikoli ne bi poklical policije in povedal za to zadevo. Če bi se mene vprašalo, vi danes ne bi bili tukaj, jaz ne bi bil tukaj. Čao, čao, ni mi ratalo vzeti vam denarja, ajde, čao, druga žrtev. Tako to gre v življenju, a razumete,« je bil kot priča na soj...