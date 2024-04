Ni gorelo le na območju športnega objekta Ilirija: policisti ugotavljajo, ali so primeri povezani

Nekaj pred 3. uro ponoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru na stavbi športnega objekta v Tivoliju. Kot smo že poročali, je zagorelo na objektu novega športnega centra Ilirija, kjer zaključujejo zadnja gradbena dela na bazenskem kompleksu, ki ga bodo odprli jeseni. A to ni bil edini požar, ki so ga ponoči gasili na območju Šiške.

Na PU Ljubljana so nam pojasnili, da so kriminalisti danes opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je doslej še neznani storilec zanetil požar na gradbenem materialu ob objektu, ki se je nato razširil na objekt v gradnji. "V požaru je nastala večja materialna škoda. Intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil še vedno poteka in je usmerjeno tako na izsleditev zaenkrat še neznanega storilca ali storilcev kot morebitno medsebojno povezanost z drugimi požari na območju Šiške.«

Kot že rečeno, pa požar na novem športnem objektu ni bil edini, ki so ga to noč gasili gasilci. Nekaj po 2. uri so bili policisti obveščeni o požarih smetnjakov na območju Šiške. »Ugotovljeno je bilo, da so zagoreli smetnjaki na petih lokacijah na območju Šiške. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so opravili ogled kraja.«

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih. FOTO: Foto:dejan Javornik

Policisti ob tem poudarjajo, da je dejstvo, da požar uniči večino sledi kaznivega dejanja, zato je preiskava tovrstnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja dlje. »Aktivnosti policije, zbiranje obvestil ter pridobivanje informacij, pregledi posnetkov nadzornih kamer kot tudi prisotnost policistov na terenu so usmerjene k odkritju in prijetju storilca. Za uspešno preiskavo kaznivih dejanj so poleg temeljitega dela potrebne tudi kakovostne prve informacije s krajev kaznivih dejanj, pravočasno naznanjanje sumov in trezno ravnanje oškodovancev in drugih, ki naj do prihoda policistov, razen če je ogroženo življenje ali premoženje večje vrednosti, ničesar ne prijemajo ali premikajo, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.« Dodali so, da vsak uničen dokaz slabša možnosti za hitro in uspešno preiskavo, posledično pa je manj možnosti, da bi storilca povezali s krajem kaznivega dejanja.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih. FOTO: Foto:dejan Javornik

Policisti vse, ki imajo kakršnekoli informacije o morebitnih storilcih tovrstnih kaznivih dejanj oziroma ob zaznavi takšnih dogodkov, pozivajo, da o tem nemudoma obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na 080 1200.