»Ni besed ob boleči izgubi čudovitega mladeniča. Dragi Matevž, počivaj v miru« (FOTO)

Na Ambrožu pod Krvavcem v občini Cerklje na Gorenjskem je v soboto malo pred 22. uro v prometni nesreči umrl 28-letni voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal s ceste in trčil v drevo, o čemer smo že poročali tukaj . Gasilci in reševalci so ga rešili iz vozila, a je umrl na kraju nesreče .

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci Gasilsko-reševalne službe Kranj kraj nesreče zavarovali in osvetljevali ter skupaj z reševalci voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila. Vozilo so postavili nazaj na cesto, z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine in ponudili pomoč policiji.

Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Zapisi v slovo

Na družbenih omrežjih so se od mladega voznika Matevža z ganljivimi besedami poslovili prijatelji in glasbeniki Godbe Cerklje.

»Matevž, z igranjem klarineta in s prelepim petjem si nas znal ganiti in nam privabiti solze na lica. Tiste solze so nas božale po licih ... današnje solze pa režejo in bolijo. Hvala za vse! Počivaj v miru.«

Pod objavo so se usuli žalni zapisi in komentarji. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Dragi Matevž, počivaj v miru. Ni bila samo glasba tista, s katero si se nas dotaknil, ampak tudi topla beseda in razgledanost ter tvoja pripravljenost pomagati. Moji najljubši spomini pa mi bodo ostali z oratorija in centra. Iskreno sožalje vsem domačim in prijateljem.«

»Ni besed ob boleči izgubi čudovitega mladeniča, pevca, klaritista, dobrodelnega na vseh področjih z lepim srcem️. Naj se vaša srca napolnijo z močjo, da bo zmoglo prenesti bolečino, ki je zadana ob boleči izgubi. Moje in naše iskreno sožalje. Naj bdi nad vami kot Angel, ki vas varuje.«

»Moje iskreno sožalje vsem domačim. Matevžev glas mi je vedno segel do srca, tudi sopevci na koru ga bomo zelooo pogrešali. Naj angelčki varujejo njegovo svetlo dušico na poti v onostranstvo ...«