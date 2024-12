Neznani storilec ponoči odpeljal kolo! Policija sporoča, kako preprečite krajo

Danes, 3. decembra, ob 9.48, so policisti prejeli prijavo, da je neznani storilec ponoči izpred stanovanjskega bloka v Novi Gorici (Cankarjeva ulica) ukradel žensko kolo, bele barve, vredno okoli 200 evrov.

S strani oškodovanke je bil podan predlog za pregon navedenega kaznivega dejanja, zato bodo policisti PP Nova Gorica po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

»Policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjamo, da so tatvine koles pogosta kazniva dejanja. Tatovi tudi niso izbirčni; kradejo vse vrste koles iz kletnih prostorov, garaž, hodnikov večstanovanjskih objektov ipd. ne glede na vrednost in znamko koles,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Ravnajte preventivno

»Zanje je najbolj pomembno, da je njihov podvig čim bolj enostaven. Z namenom preprečevanja tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj občanom svetujemo, da upoštevajo osnovne zaščitne ukrepe in svoje kolo dobro zavarujejo in tako tudi sami pripomorejo k temu, da bo njihova lastnina (kolo) bolj varna,« opozarjajo.

»Kolo naj bo vedno zavarovano s kakovostno ključavnico, tudi če ga zapustite le za krajši čas, priklenjeno naj bo ob stabilen predmet (priporočamo uporabo skupnih kolesarnic, stojal za kolesa ali ograj, kjer je dovoljeno …). Prav tako svetujemo, da si zapišejo podatke o kolesu in ga po možnosti fotografirajo,« še sporočajo.