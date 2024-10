Neznanec skušal vlomiti v osebno vozilo in povzročil materialno škodo

Včeraj, 15. oktobra ob 20. uri, so policisti PP Idrija obravnavali vlom v osebni avtomobil. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v zadnjih tednih oziroma v času od 18. septembra do 14. oktobra letos z naviranjem sprednjih desnih vrat skušal vlomiti v osebno vozilo oškodovanke, vendar mu to ni uspelo oziroma iz vozila ni ničesar ukradel.

Oškodovanka je imela v kritičnem času avtomobil parkiran na različnih lokacijah na območju Logatca in Idrije. Zaradi omenjenega kaznivega dejanja je na vozilu nastala materialna škoda za približno 500 evrov. Policisti PP Idrija bodo po zaključku preiskave obravnavanega primera podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.