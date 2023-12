Neznanec se je v vinogradu v Brdih spravil na njegovo češnjo

Policiste PU Nova Gorica so obvestili o poškodovanju drevesa v vinogradu na območju naselja Vedrijan v občini Brda. Na kraju dogodka so ugotovili, da je neznanec v obdobju zadnjega meseca prišel na parcelo oškodovanca in požagal češnjo. S tem nezakonitim početjem je bila povzročena materialna škoda.

Oškodovanec je podal predlog za pregon kaznivega dejanja, zato bodo policisti PP Nova Gorica po preiskavi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.