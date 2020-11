Neverjetno, kaj vse so mu zasegli policisti: kovanci, vžigalniki, škornji ... (FOTO)

Zaseženi predmeti. FOTO: Policija

Policisti policijske postaje Idrija so pred nekaj dnevi v naselju Čekovnik imeli v postopku 32–letnega tujca, ki je imel pri sebi več predmetov, za katere je obstajal sum, da izvirajo iz premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih je osumljenec izvršil na območju Idrije in bližnje okolice, poroča PU Nova Gorica.Idrijski policisti so mu predmete zasegli in pripeljali v prostore PP Idrija, kjer hranijo tudi druge številne predmete, katerih lastniki oziroma oškodovanci do sedaj še niso znani (gorsko kolo znamke Machine, kolesarski čevlji znamke Scott, različna oblačila, šotorsko krilo, dioptrijska očala, kovanci, ročna ura znamke Sempre, vžigalniki ...).Policijske postaje Idrija zaprošajo vse morebitne oškodovance, ki bi katere od predmetov prepoznali kot svoje, da se zaradi prepoznave in v nadaljevanju prevzema le teh, zglasijo na Policijski postaji Idrija ali pokličejo na telefonsko številko (05) 372 48 00.