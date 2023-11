Neverjetno dogajanje blizu Novega mesta, kriv pa je bil mladoletnik

V noči na soboto so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči na območju Smednika – voznik osebnega avtomobila naj bi trčil v parkiran avto.

Policisti so se odzvali in ugotovili, da je mladoletnik z osebnim avtomobilom volkswagen touran vzvratno zapeljal z dvorišča stanovanjske hiše čez travnik in na lokalno cesto, kjer je trčil v stanovanjski objekt in v parkirano vozilo.

A tu se še ni ustavil: vožnjo vzvratno je nadaljeval, trčil še v kmetijski objekt in še v eno vozilo, ki je bilo parkirano pod nadstreškom.

Mladoletnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, pišejo v poročilu PU Novo mesto.