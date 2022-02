Nesreča na Krvavcu, mlajšo smučarko odpeljal helikopter

Ob 11.33 se je na tekaški progi na Jezerskem, občina Jezersko, poškodoval smučarski tekač.

Na kraju nesreče so mu reševalci GRS Jezersko nudili prvo pomoč, ga oskrbeli in transportirali do bližnjega parkirišča, kjer so ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Kranja. O nesreči so bili obveščeni policisti PU Kranj.

Ob 12.14 pa sta se na smučišču Krvavec, občina Cerklje na Gorenjskem, zaletela smučarja.

Mlajša smučarka se je huje poškodovala. Oskrbeli so jo reševalci na smučišču in reševalci nujne medicinske pomoči iz Kranja. Posadka s helikopterjem Slovenske vojske jo je v spremstvu združene dežurne ekipe HNMP in GRZS prepeljala v UKC Ljubljana, piše uprava za zaščito in reševanje.