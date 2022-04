Nenavadna nesreča na ljubljanski osnovni šoli, poškodovanih je bilo pet otrok

Na Osnovni šoli Miška Krajnca v Ljubljani se je danes zgodila nenavadna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih pet šolarjev iz višjih razredov. S stropa je odpadel del ometa in padel na učence, ki so bili lažje poškodovani.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so potrdili, da je direktorat za osnovno šolo po nesreči že stopil v stik s šolo, poteka tudi policijska preiskava. Po prvih informacijah naj bi omet odpadel zaradi obnovitvenih del, ki potekajo na šoli.

Policiste so o dogodku v eni izmed vzgojno-izobraževalnih ustanov na območju Ljubljane, v katerem je bilo po prvih podatkih lažje poškodovanih pet otrok, obvestili okoli 12. ure. »Po do zdaj zbranih podatkih je v enem izmed prostorov s stropa odpadel del ometa in poškodoval otroke, ki so se nahajali v prostoru. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka. Obveščen je bil tudi pristojni gradbeni inšpektorat. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« pojasnjuje PU Ljubljana.