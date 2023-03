Nenaden preobrat v sojenju za umor brez trupla Alojzija Zitnika

Marsikdo pri nas pogosto udriha čez obratovanje slovenskih sodišč ter počasni in dolgovezni sodni postopek. Da situacija ni takšna zgolj pri nas, priča preobrat, do katerega je prišlo na sojenju za umor v Sloveniji rojenega Alojzija Zitnika, ki je neznano kam izginil pred dobrima dvema letoma, kmalu zatem pa je policija za umor osumila ter priprla njegovega najemnika avtomobilske delavnice, takrat 57-letnega Ralfa Haberla.

Krvave sledi v delavnici

Čeprav Zitnikovega trupla od 21. januarja 2021 do danes še niso našli (iskali so ga s helikopterji, psi in potapljači), se je na deželnem sodišču v kraju Hanau novembra 2021 začelo sojenje zoper Haberla, ki so ga obtožili umora. Med sojenjem pred sodno poroto se je razkrilo, da bi bili lahko razlog dolgovi v višini več deset tisoč evrov, ki jih je najemnik dolgoval Zitniku: tožilstvo v obtožnici navaja, da je med obema prišlo do spora, zatem pa naj bi upokojenec Zitnik (domnevno nasilne smrti) umrl v avtodelavnici, ki je bila v njegovi lasti. Te sume je podkrepila najdba krvavih Zitnikovih sledi v avtomobilski delavnici.

Haberlu so se po prekinitvi sojenja odprla vrata ječe. FOTO: policija Hessen

Tudi številni drugi drobni dokazi in pričevanja oseb, ki so bile (ne)posredno vpletene med odnos Zitnika in Haberla, niso šle v korist obtoženega: ena izmed prič je policiji izročila Haberlovo brzostrelko in avtomatsko pištolo ter tisoč nabojev, ki jih je Haberl skril pri priči. Še eno avtomatsko puško kalašnikov, ki jo povezujejo s smrtjo Zitnika, so na plan potegnili policijski potapljači. Prav tako so v vozilu 79-letnega Zitnika, parkiranega več kot 20 kilometrov od avtodelavnice (kjer naj bi Zitnik umrl), našli sledi vlaken iz delovnih hlač, ki jih je nosil Haberl.

Čeprav so ga iskali s helikopterji, psi in potapljači, Zitnikovega trupla od leta 2021 še niso našli.

Haberlu ni kazalo dobro, saj je za umor predviden celo dosmrtni zapor. Toda sledil je preobrat, Haberl je od nedavnega po dveh letih pripora znova na svobodi!

Osvobodila ga je porotnikova bolezen

»Sojenje je moralo biti prekinjeno, ker eden izmed porotnikov zaradi bolezni ni sposoben za sodne obravnave,« je na naše vprašanje odgovorila predstavnica deželnega sodišča v Hanauu, sodnica Tanja Stiller. Nemški mediji so izbrskali, da so morali zaradi porotnikove bolezni prelagati sodne naroke že od decembra in čemu že januarja ni bilo zaključnih besed tožilstva, obrambe in obtoženca. Da bi zamenjali porotnika med potekom glavne obravnave, po črki nemškega zakona ni mogoče. Glavna obravnava se bo morala na deželnem sodišču ponoviti od začetka.

Haberl ne sme stopiti v svojo nekdanjo avtodelavnico, ki mu jo je oddajal v Sloveniji rojeni Zitnik. FOTO: Google

Zitnika so v minulih dveh letih iskali pod vodo, na zemlji ter iz zraka. FOTO: policija Hessen

Stillerjeva je še pojasnila, da lahko po tamkajšnji zakonodaji preiskovalni pripor traja največ šest mesecev do začetka glavne obravnave: »V tem primeru je bil pripor po začetku glavne obravnave v novembru 2021 podaljšan do sklepa o prekinitvi postopka.« Tako Haberl znova uživa pod svobodnim soncem – a ne brezkončno. Kot je pojasnila Stillerjeva, so osumljencu umora odvzeli potni list, dvakrat na teden se mora zglasiti na pristojni policijski postaji.

Sojenje se bo moralo ponoviti od začetka, kdaj se bo začelo, še ni znano.

Ob tem so mu prepovedali, da bi stopil v stik s pričami ali svojci žrtve. Prav tako ne sme stopiti v avtomobilsko delavnico, ki jo je dolga leta najemal od Zitnika. »Kdaj se bo znova začelo sojenje, trenutno še ni znano,« je še dejala Stillerjeva.