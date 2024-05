Fantje iz Joker Out spletnim prijateljem sporočili, da si bodo vzeli premor (Suzy)

Končal se je najdaljši in najintenzivnejši mesec in pol v življenju skupine Joker Out. Turneja See You Soon je Bojana, Jureta, Naceta, Jana in Krisa popeljala v kar 13 držav, kjer jih je na 22 koncertih videlo več deset tisoč oboževalcev. Sanje o tem, da bi nekoč potovali po Evropi in igrali v razprodanih dvoranah, je za fantastično peterico danes realnost, prihodnost pa je videti še svetlejša.

»Bilo je sanjsko. Turneja je izpolnitev naših največjih sanj, a hkrati imamo tudi občutek, da se stvari prehitro odvijajo. Včasih je težko dojeti dogajanje okoli sebe, ko nenehno spreminjaš svoje okolje,« so glasbeniki povedali ob zaključku evropske pravljice.

Njihove misli so pri tretjem albumu, ki ga fantje trenutno ustvarjajo v Hamburgu, zato so spletnim prijateljem sporočili, da si bodo vzeli krajši premor od družabnih omrežjih in jih potolažili, da lahko do nadaljnjega vse informacije in novosti, povezane s skupino, preberejo na platformi Openstage.