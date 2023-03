Neznanec si je v noči na sredo, dve minuti pred polnočjo je bilo, privoščil skrajno neslano šalo. Poklical je na intervencijsko številko 112 in sporočil, da sosedu gori hiša. Odzvala so se štiri prostovoljna gasilska društva, s Gasilsko enoto širšega pomena Ljutomer na čelu, z vso opremo, a so nato spoznali, da je šlo za lažno prijavo. »Pa ravnokar sem najlepše zaspal …« je bil stavek nekaterih gasilcev, ko so aktivirali kar štiri društva zaradi izmišljenega požara.

»Gasilci smo ljudje, ki se brez premisleka odzovemo vsakemu klicu na pomoč. Pa naj bo to še tako zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Iskreno pa nas zelo razjezi in razžalosti, ko nekdo iz slabih namer ali celo sovraštva do drugih stori to, kar se je zgodilo ponoči: na številko 112 je sporočil, da sosedu gori hiša, čeprav ni. Sledilo je, da je regijski center v Murski Soboti – ReCo zadevo vzel resno kot seveda vsako ter aktiviral društva in njihove člane, ki so nič hudega sluteč spali ali pa se ravnokar odpravljali k počitku,« so zapisali v PGD Ljutomer.

Člani štirih gasilskih društev so ob prejemu poziva odhiteli v svoje gasilske domove in se v polni opremi odpravili z vozili na pomoč. Ob prihodu na kraj dogodka se je izkazalo, da požara ni. »Res si želimo, da se to ne bi več dogajalo, saj lahko ravno v času, ko prispemo na pomoč na kraj 'požara', kje drugje kdo zares potrebuje našo pomoč, a lahko zaradi takega primera ostane brez vsega,« še sporočajo upravičeno jezni prleški gasilci.

Kazenski zakonik v 1. odstavku 309. člena za kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost določa zaporno kazen, a se le redko zgodi, da kdo zaradi takšne neslane šale konča za zapahi, kvečjemu mu določijo pogojno sankcijo.

Nekdo je na številko 112 sporočil, da sosedu gori hiša, čeprav ni. FOTO: Igor Mali

»To nikakor ni šala, tudi neslana, kot si nekateri predstavljajo. Niti pomisliti si ne upam, kaj bi se zgodilo, če bi morala dežurna ekipa intervenirati kje drugje, kjer prijavitelju zadeva ne bi bila smešna,« nam je ob nedavnem podobnem primeru, potem ko sta morala ponoči poleg številnih gasilcev in policistov na teren tudi zdravnik in medicinska ekipa, čeprav je šlo za lažno prijavo, povedal direktor ZD Gornja Radgona Jože Primožič, dr. med.