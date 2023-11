Nekdanjega ljubljanskega sodnika ovadili kolegica in tožilka

Na celjskem sodišču je sodnica Gordana Malović na sojenju zoper nekdanjega ljubljanskega sodnika Zvijezdana Radonjića kot priči povabila ljubljansko višjo sodnico Andrejo Sedej Grčar ter državno tožilko Blanko Žgajnar, ki naj bi ju obrekoval in razžalil.

Radonjić je med odmevnim sojenjem Milku Noviču za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta ob razglasitvi oprostilne sodbe javno povedal, da je ves čas sojenja doživljal pritiske. In še, da se je pri njem večkrat oglasila »neka sodnica«, ki jo je zanimalo, ali bo obsodil Noviča ali ne. To naj bi bila prav Sedej Grčarjeva.

Žgajnarjeva, ki je zastopala obtožnico, pa je dejala, da se je Radonjić kot predsednik senata ves čas sojenja do nje obnašal skrajno neprimerno, enkrat pa jo celo »vrgel« iz sodne dvorane. »Najprej sem bila šokirana, potem se mi je vse skupaj zdelo smešno, nazadnje pa že ne moreš verjeti, da je vse to res,« je dejala Žgajnarjeva. In tudi, da ni enostavno, ko kot tožilec daš predlog za pregon sodnika. »Tega se še nikoli nisem poslužila,« je dejala in pojasnjevala, da je bilo zapletov med sojenjem Noviču ves čas veliko, da so se dogajale tudi procesne napake in še marsikaj.

Tožilki naj bi tudi zabrusil, da preveč jezika, in jo vrgel iz dvorane. FOTO: Blaž Samec

Žgajnarjeva je dejala tudi, da je na razglasitvi sodbe sodnik navajal, kako je naštudiral cel spis in predvidel, da se bodo dogajali pritiski, izmišljotine, da so se izvajali tudi dokazi, ki jih v spisu ni bilo, in podobno. In še, da so vse njegove navedbe škodovale njeni časti in dobremu imenu, saj se je nanjo tudi v medijih usul plaz očitkov.

»Ko sem o tem prebrala članek v Dnevniku, sem tudi sama predsednika sodišča prosila za odgovor. In odgovoril mi je, da je Radonjić tako napisal tudi njemu, zato sem se tudi odločila, da zoper njega sprožim kazenski pregon,« je odločitev za tožbo pojasnila Žgajnarjeva.

Šokirana in osupla

Sodnica Sedej Grčarjeva pa je dejala, da je bila zaradi navedbe Radonjića v pismu predsedniku ljubljanskega okrožnega sodišča Marjanu Pogačniku, ko je ta od nje terjal pojasnila, naravnost šokirana in osupla. Radonjić ji je namreč očital, da je vsaj petkrat prišla k njemu v pisarno. Tako Sedej Grčarjeva kot tožilka Žgajnarjeva pa naj bi poskušali vplivati na njegovo sojenje.

»S trditvami, ki niso bile resnične, ste poskušali vzpostaviti dvom o njuni integriteti. Še več, o tem so poročali tudi vsi mediji, s tem pa bi si tudi javnost lahko o obeh ustvarila napačno mnenje,« je v obtožnici Radonjiću očitala celjska okrožna državna tožilka Renata Inkret.

S trditvami, ki niso bile resnične, ste poskušali vzpostaviti dvom o njuni integriteti.

Radonjić se je na sodišču čudil, kako sta se lahko sodnica in tožilka sploh razpoznali, ker da sam ni omenjal konkretnih imen, dokler tega od njega ni izrecno zahteval Pogačnik. Radonjić je pojasnil, da se ne bo zagovarjal niti odgovarjal na vprašanja. Želel je tudi kar takoj zapustiti sodno dvorano, a mu tega predsedujoča sodnica ni dovolila in je vztrajala, da posluša obe oškodovanki.

Kot je še dejala sodnica Sedej Grčarjeva, gre za popolno insinuacijo Radonjića, ki da jo je sicer res pogosto vabil na kavo, a povabila nikoli ni sprejela. Njene trditve pa lahko potrdi pregled varnostnih kamer, ki posnamejo vse dogajanje na hodniku ljubljanskega sodišča.

Sedej Grčarjeva je dejala še, da se zaveda, kaj pomeni, da se sodnik znajde v kazenski zadevi, zato je sama predlagala sestanek z Radonjićem pri predsedniku okrožnega sodišča. Če bi se ji opravičil, tega kazenskega postopka ne bi bilo. A tega ni storil, saj ga na sestanek ni bilo. Sojenje se bo z zaslišanjem novinarja Dnevnika Petra Lovšina nadaljevalo januarja.