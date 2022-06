Nekdanjega Janševega ministra ujeli pijanega za volanom

Nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka so v okolici Brežic v ponedeljek obravnavali policisti, poroča spletni portal 24ur. Po njihovih neuradnih informacijah so možje v modrem ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Vizjak zadeve ni želel komentirati. Informacije so preverjali tudi pri PU Novo mesto, kjer pa zaradi varovanja osebnih podatkov postopkov proti posameznim osebam ne morejo komentirati.

So pa ravno 20. junija brežiški policisti med kontrolo prometa obravnavali pijanega voznika. Ustavili so ga v okolici Brežic, v litru izdihanega zraka je imel 0,64 miligrama alkohola. Zaradi visoke koncentracije alkohola v krvi so mu odvzeli vozniško dovoljenje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, ki bo v nadaljevanju postopka odločalo o odgovornosti za kršitev.