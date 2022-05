Nasvet voznikom: ponoči pazite na divjad

Včeraj in predvčerajšnjim je bilo na cestah na severnem Primorskem več primerov trka v divjad oziroma srnjad: včeraj ponoči oziroma v zgodnjih jutranjih urah na območju naselij Miren, Dolenja Trebuša in na odseku hitre ceste med Vogrskim in Selom, v nedeljo pa blizu naselja Idrsko na Kobariškem. Po trku je na vozilih nastala škoda.

»Policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjamo, da se tovrstne nesreče pogosto dogajajo v večernih oziroma jutranjih urah, zato velja opozorilo vsem udeležencem v cestnem prometu, da na krajih oziroma odsekih, ki so opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo oziroma znaki, ki opozarjajo na možen prehod divjadi čez cesto, in tam, kjer so opazili divjad ali kjer cesta poteka mimo ali skozi gozdove ter travnate površine, vozijo še posebno previdno in s primerno hitrostjo,« opozarjajo.