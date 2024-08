Nasilje v družini: še isti večer kršil ukrep policije, zato so ga pridržali

V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali pet kaznivih dejanj, sedem kršitev javnega reda in miru, prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, dve prometni nesreči, v katerih je nastala materialna škoda, poškodbo vozila na parkirnem prostoru, dve povoženji divjadi in zasegli osebni avtomobil ter pridržali dva kršitelja.

Obravnavali so tudi kaznivo dejanje tatvine, kaznivi dejanji grožnje, kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in kaznivo dejanje nasilja v družini, kjer je bil storilcu izrečen tudi ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi. Ker je kršitelj izrečeni ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi kršil še isti dan v večernih urah, je bilo zoper njega odrejeno pridržanje.