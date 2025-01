Zagorelo v podjetju, škode za okoli 20 tisočakov

Policisti policijske postaje Maribor II so 31. decembra okrog 8.00 ure obravnavali požar v enem od podjetij na območju mestne občine Maribor. Do požara je prišlo zaradi napake na peči s sekanci. Pri tem je po nestrokovni oceni nastalo za približno 20.000 EUR materialne škode. Požar so pogasili gasilci, so še sporočili s PU Maribor.

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor smo na številki policije 113 za komunikacijo v sili v času od 5. ure 31. 12. 2024 do 5.ure 1. 1. 2025 prejeli 333 klicev, med katerimi je bilo 112 interventnih dogodkov.