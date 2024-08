Napadli zdravstveno osebje v ZD Ljubljana

Iz ZD Ljubljana so sporočili, da so bili njihovi zaposleni nedavno tarča nasilja. Do incidenta naj bi prišlo v ambulanti za zobozdravstveno varstvo odraslih na Kotnikovi ulici 36.

O incidentu bo ob 10. uri na novinarski konferenci spregovoril tamkajšnji zobozdravnik Robert Kovačević.

Zdravniška zbornica Slovenije je pred časom v DZ vložila predlog spremembe kazenskega zakonika, ki bi povečal pravno zaščito vseh zaposlenih v zdravstvu pred nasiljem.

Primeri nasilja v zdravstvu žal niso redki. Samo lani je bilo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana prijavljenih 341 primerov nasilja.

Oktobra lani je v ZD Ljubljana odmeval primer starša, ki je na pediatrični nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana grozil s smrtjo medicinski sestri in zdravniku.

Vodja delovne skupine Ne dopuščajmo nasilja pri Zdravniški zbornici Slovenije Nena Kopčavar Guček, sicer tudi družinska zdravnica v ZD Ljubljana, je takrat opozorila, da se število primerov nasilja nad zaposlenimi v zdravstvu povečujejo.