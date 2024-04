24-letni Luka Gašparič, ki mu tožilstvo očita, da je poskušal septembra 2022 vzeti življenje 21-letnemu dekletu v mariborskem mestnem parku, in se doslej še ni zagovarjal, je na mariborskem sodišču le podal svoj zagovor. Njegov zagovornik Žiga Podobnik je predlagal izključitev javnosti, a mu je sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šoštarič le delno ugodil, in sicer v delu, ki se nanaša na osebno življenje oškodovanke in tretjih oseb. Na začetku je Gašparič predstavil svoje šolanje, zanimanja, navade, delovne izkušnje in prijateljstva. Ob tem je pojasnil svoje razmerje z dekletom, ki ga je ...