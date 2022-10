Včeraj je Slovenijo razburil kratek videoposnetek, ki je imel precej daljnosežen odmev: na njem je namreč skupina najstnikov sprva zgolj stala okoli osnovnošolca, nato pa je sledil silovit napad, po katerem je žrtev obležala. Posnetek napada je bil zatem objavljen na družabnih omrežjih, nato pa so na njega postali pozorni mediji. Serija v glavo in telo V 19 sekund dolgem posnetku začne mladenič v modrem brezrokavniku izmenično s pestjo desne in leve roke v glavo udarjati drugega mladeniča v svetlem oblačilu pred seboj; slednji napada nedvomno ni pričakoval, saj je imel roki sklenjeni predse,...