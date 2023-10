Najprej prepir bivših zakoncev, potem je prišel še tretji in želel obračunati z vsemi

V petek popoldan so policisti prejeli obvestilo, da je v Postojni prišlo do prepira med bivšima zakoncema.

»V prepiru sta bili udeleženi še dve osebi. Med intervencijo policistov se je na kraj pripeljal še 71-letni moški, kateri je na kraju želel obračunati z ostalimi, pri čemer je bil vidno pod vplivom alkohola,« piše v poročilu PU Koper.

Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,83 mg/l. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje in sledi obdolžilni predlog, zaradi nedostojenga vedenja in neupoštevanja ukazov policistov mu je bil izdan tudi plačilni nalog. O dogajanju je bil obveščen tudi CSD. Nadaljuje se z zbiranjem obvestil o dogajanju, so v poročilu zapisali policisti.