Najprej povzročil nesrečo s pobegom, potem se v stanovanju vedel nasilno

Kranjski policisti so v soboto okoli 22. ure obravnavali 33-letnega moškega, ki se je v stanovanju nasilno vedel do druge osebe. Po prihodu policistov na kraj s kršitvijo ni prenehal in se je nedostojno vedel tudi do njih. Policisti so mu odredili pridržanje do 12 ur in zanj vodijo prekrškovni postopek.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo, so policisti med intervencijo ugotovili tudi to, da je isti moški okoli 20. ure kot voznik povzročil prometno nesrečo s pobegom, ko je med vožnjo avtomobila od Police proti Kranju trčil v avtomobil voznika, ki je vozil pred njim.

Prekrškovni postopek

Po do sedaj zbranih obvestilih je avtomobil voznika pred njim prehiteval v času, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik drugega avtomobila. Takrat pa je zapeljal nazaj na svoje vozišče in z zadnjim delom avtomobila trčil v prednji del prehitevanega avtomobila.

Policisti so mu zaradi suma, da je avtomobil vozil pod vplivom alkohola, odredili tudi strokovni pregled. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče s pobegom in zanj vodijo prekrškovni postopek.