Najprej avto ukradel, potem povzročil nesrečo. Sopotnica huje poškodovana

V torek, 10. septembra, nekaj pred polnočjo so ljubljanski policisti na Viču ustavljali vozilo znamke Volkswagen passat, voznik pa na znake modre luči in sirene ni ustavil, ampak je s pospešeno hitrostjo odpeljal na ljubljansko obvoznico in po avtocesti v smeri Primorske.

Kljub večkratnemu ustavljanju z modro lučjo je voznik vožnjo nadaljeval do Loma, kjer je zapeljal na počivališče, nato pa na parkirišču zaradi neprilagojene hitrosti trčil v prikolico tovornega vozila. Policisti so voznika in še tri sopotnike, slovenske državljane, prijeli.

Vsi trije potniki so se v trčenju poškodovali, ena izmed potnikov huje, a njeno življenje ni ogroženo. 21-letni voznik, ki v nesreči ni bil poškodovan, nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Nadalje je bilo v postopku ugotovljeno, da je bilo vozilo tega dne odtujeno na območju Šiške.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj tatvine vozila in nevarne vožnje. Prav tako zoper voznika vodijo postopek o prekršku. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.