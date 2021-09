Nabodel se je na ograjo

Domnevno zaradi vožnje pod vplivom alkohola naj bi izgubil nadzor nad kolesom.

Odpeljali so ga v bolnišnico. FOTO: Oste Bakal

V torek zgodaj popoldne se je v Ravenski ulici v Odrancih zgodila neobičajna prometna nesreča, v kateri je bil udeležen kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Lendava in gasilci poklicne industrijske gasilske enote Lendava so ob 13.03 prejeli obvestilo regijskega centra za obveščanje, da je v Odrancih padel kolesar in se nabodel na ograjo, natančneje vhodna vrata dvorišča ob eni izmed stanovanjskih hiš. Takoj zatem je na tej ulici mrgolelo utripajočih luči policistov, reševalcev in gasilcev.Kolesar, starejši moški, se je vračal proti domu. Domnevno zaradi vožnje pod vplivom alkohola naj bi izgubil nadzor nad kolesom in tako nesrečno padel, da se je na topi del kovinske ograje vhodnih vrat na dvorišče nabodel v vrat, pod brado. Na pomoč so mu nemudoma priskočili sosedje in ga podpirali do prihoda reševalcev. Žal jim moškega zaradi zapletene situacije samim ni uspelo rešiti in so aktivirali poklicno industrijsko gasilsko enoto Nafta Lendava, njeni pirpadniki so del ograje odrezali in nesrečnika s kovino vred naložili v reševalno vozilo.Nesrečnega kolesarja so po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje odpeljali v murskosoboško splošno bolnišnico v Rakičanu. K sreči, kot so poročali policisti, naj bi utrpel le lažjo poškodbo.