Na vaji oseba padla z drevesa

Danes ob 10.23 je v gozdu nad izobraževalnim centrom v Občini Ig med izvedbo vaje reševalnih psov oseba padla z drevesa in se poškodovala. Posredovali so reševalci postaje GRS Ljubljana, jo imobilizirali in prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Ljubljana so jo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.