Na Tržaški trčila motorist in osebno vozilo (FOTO)

Na glavni regionalni cesti na Vrhniki pri osnovni šoli Ivana Cankarja se je zgodila huda prometna nesreča. Kot poroča naš bralec Brane, sta bila udeležena osebno vozilo znamke smart in motorist. Dodaja, da sta bili obe vozili videti zelo razbiti in da so na kraju policisti, gasilci in reševalci.

Bralec je še dodal, da so eno poškodovano osebo reševalci že odpeljali z reševalnim vozilom.

Intervencijska vozila so še vedno na kraju. Promet je oviran, usmerjajo ga policisti.