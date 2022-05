Četudi smo že krepko zakorakali v 21. stoletje, so nekatere šege in običaji posameznikov še vedno globoko zakoreninjeni, čeprav so v Sloveniji družbeno nesprejemljivi ali celo kaznivi. Mednje spadajo tudi prisilne poroke in prodaja otrok. Dasiravno so v zadnjih letih slovenski policisti obravnavali le dve prisilni poroki, pa naj bi se prav to pred nekaj tedni ponovilo na Štajerskem. »Na Policijski upravi Maribor smo prejeli obvestilo o domnevnem sumu storitve kaznivega dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke oziroma sum kaznivega dejanja zoper človečnost,« je na naše poizv...