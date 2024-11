Na sodišču zmagal proti vranam

Znano je, da vrane, še posebno pozimi zaradi pomanjkanja hrane, na veliko uničujejo rastlinjake, celo grobove. Sploh pa ni več redkost, da prav vrane, nekateri jih imajo za izjemno inteligentne in iznajdljive, za druge pa so zgolj leteče podgane, napadajo tudi ljudi. Napadajo jih na območjih, kjer postanejo zaradi mladičev še bolj zaščitniške. Podobno kot divji prašiči in jelenjad, ki uničujejo kmetijske pridelke poleti in jeseni, povzročajo kmetovalcem ogromno težav tudi te ptice. Enemu so celo uničile posejano koruzo, odgovorni pa se niso odzivali na njegove nenehne klice na pomoč, zato se ...