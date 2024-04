Na Savski cesti v Kranju zagorelo, trije so se zatrupili z ogljikovim monoksidom

Na Savski cesti v Kranju je danes nekaj pred 14. uro zagorelo na odsesovalni napravi v industrijskem objektu na območju, ki ga domačini poznajo kot Trenča. Tri zaposlene, ki so se zastrupili z ogljikovim monoksidom, so reševalci odpeljali v bolnišnico, je povedal poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer.

Zaposleni so požar začeli gasiti še pred prihodom gasilcev iz Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilcev, ki so požar dokončno pogasili, nudili pomoč pri odnašanju ožganih delov, izmerili navzočnost plinov in prezračili prostore, so zapisali v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.