Na pustno soboto so ga ustavili pijanega, v nedeljo zjutraj je bil še bolj pijan

Policisti PP Novo mesto so 10. februarja okoli 23. ure v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila škoda octavia. 41-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

Alenka Drenik s PU Novo mesto: »V litru izdihanega zraka je imel 1,15 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Kršitelj prepovedi vožnje ni upošteval, saj so ga 11. 2. nekaj po 10. uri ponovno ustavili na območju Novega mesta. Tokrat je imel v litru izdihanega zraka 1,20 miligrama alkohola.«

Zoper 41-letnika, ki je med postopkom kršil javni red in mir in ni upošteval ukazov policistov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O vseh kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.