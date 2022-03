Na prehodu za pešce zbil žensko, odpeljal jo je rešilec

Novogoriški policisti so v soboto ob 18.22. uri obravnavali prometno nesrečo, kjer je voznik osebnega avtomobila povozil peško. Ugotovljeno je bilo, da je 67-letni voznik avtomobila, državljan Italije, vozil po Ulici Gradnikove brigade proti Ulici dr. Karla Lavriča v Novi Gorici.

Med vožnjo na omenjeni relaciji italijanski voznik na prehodu za pešce ni omogočil varnega prečkanja vozišča 58-letni peški, ki je na prehodu za pešce v Ulici Gradnikove brigade pravilno prečkala vozišče. Voznik je s prednjim delom vozila trčil v peško, ki je padla po vozišču in se predvidoma lažje telesno poškodovala.

Kasneje so jo na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in jo z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje s splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Pomoč na kraju so policistom in reševalcem nudili tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica. Zaradi odgovornosti za storitev prekrška je bila 67-letnemu italijanskemu vozniku izrečena globa z izdajo plačilnega naloga.