Na prehodu za pešce na Taboru trčila avto in mladoletnica, poškodbe so hude

Policisti PU Maribor obravnavajo prometno nesrečo s hujšimi poškodbami. Zgodila se je v sredo popoldne na območju Tabora v Mariboru, kjer sta trčila voznik osebnega avtomobila in mladoletna peška in sicer na prehodu za pešce. Peška je bila v trčenju huje poškodovana in je bila odpeljana v bolnišnico.

O nesreči policisti še zbirajo obvestila.