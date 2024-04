Na praznični ponedeljek policisti ustavili 46-letnega voznika in ga odpeljali v zapor

Mariborski policisti so včeraj okoli 10.45 na območju Policijske postaje Maribor II ustavili in kontrolirali 46-letno osebo, ki je v cestnem prometu vozila osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so policisti vozilo zasegli.

Zoper osebo bo na okrajno sodišče v Mariboru na oddelek za prekrške podan obdolžilni predlog. Prav tako je bilo v postopku ugotovljeno, da je zoper osebo sodišče že izdalo odredbo za privedbo v Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, in to so policisti tudi opravili, še sporočajo s PU Maribor.