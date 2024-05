Akcija Armagedon: pridržali sedem domnevnih pedofilov

Srbska policija je v okviru akcije Armagedon pridržala sedem ljudi, ki jih sumijo spolnega zlorabljanja otrok v pornografske namene, je danes sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Nekateri od otrok so bili po navedbah ministrstva mlajši od dveh let.

Policija je med preiskavo stanovanj osumljencev in njihovih računalnikov našla videoposnetke in fotografije, ki so nastali s spolnim zlorabljanjem otrok v pornografske namene. Otroci so bili v večini primerov stari od šest do deset let, nekateri pa so bili celo mlajši od dveh.

Med preiskavo so našli tudi sporočila, s katerimi so osumljenci spolno nadlegovali otroke in mladoletnike oziroma od njih zahtevali, naj jim pošljejo fotografije in videoposnetke, na katerih so goli, je še sporočilo ministrstvo.

Akcija Armagedon je najdaljša policijska preiskava, ki poteka od leta 2010. Cilj je iskanje spolnih predatorjev na spletu v Srbiji. Vložili so že več kot 550 kazenskih ovadb proti okoli 500 osumljencem.