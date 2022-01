Na plano spet privrela skrivnostna izginotja štirih mladih Slovencev: vsi so končali tragično

V Srbiji poteka obsežna iskalna akcija za pogrešanim Matejem Perišem, ki je izginil v noči na 31. december. Prijatelji so ga nazadnje videli v beograjskem klubu, kjer so bili skupaj, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Pojavljati so se začeli posnetki, na katerih moški, ki ustreza opisu pogrešanega, teka po ulicah, ustavlja taksi, nekdo pa je posnel tudi nekoga, ki plava v Savi.

O tej nenavadni zgodbi smo podrobno poročali tudi na našem portalu, bralci pa ste se ob tem spomnili primerov štirih Slovencev, ki jih je v dobrem letu in pol doletela podobna usoda: po zabavi s prijatelji so izginili neznano kam, vsi štirje pa so tragično končali v reki – trije v Dravi, eden v Ljubljanici.

Kdo je kriv za štiri tragedije?

Domen Simonič. FOTO: Dejan Javornik Klemen Jaklič je bil leta 2016 že četrti nepojasnjeni primer izginotja mladeničev v Sloveniji. To se je zgodilo le 10 dni zatem, ko je v Mariboru izginil 20-letni Domen Simonič iz Vojnika. Truplo slednjega so po dveh mesecih iskanja našli v Dravi pri jezu hidroelektrarne Zlatoličje. Najprej je bil 3. decembra 2014 pogrešan Klemen Lenko, za katerim so se okoli pol enih zjutraj pred mariborskim Štukom izgubile vse sledi. Izpred mariborskega lokala Trust pa je 25. novembra 2015 zgodaj zjutraj neznano kam izginil Peter Aplinc iz Črne na Koroškem. Truplo prvega so mesec dni po njegovem izginotju našli v Dravi na Lentu, Aplinčevo truplo pa so iz Drave potegnili dva dni po njegovem izginotju. V slovenski javnosti so se pojavljala ugibanja, da so fantom v klubih podtaknili droge, to pa naj bi botrovalo tragedijam.

Čeprav pri vseh prejšnjih primerih znakov nasilja niso našli, to njihovih domačih in prijateljev ni pomirilo, saj so še vedno prepričani, da sami v reko zagotovo niso skočili oziroma da je šlo za kaznivo dejanje.