Kaj je preganjalo pogrešanega Mateja? Na teh delih mesta se je gibal (FOTO)

Mineva že pet dni, odkar se je v Beogradu za 27-letnim Hrvatom Matejem Perišem izgubila vsaka sled. O veliki iskalni akciji poročajo hrvaški in srbski mediji. Nekateri od njih so začeli objavljati posnetke nadzornih kamer tik pred izginotjem nesrečnega Mateja. Srbski portal Kurir je glede na časovno zaporedje posnetkov naredil rekonstrukcijo njegovega gibanja po srbski prestolnici. Matejev oče Nenad je za Slobodno Dalmacijo že potrdil, da je na posnetkih njegov sin.

Rekonstrukcija Matejevega gibanja po mestu. FOTO: Kurir

Matej je nosil črno majico, kavbojke in športne copate. Na začetku posnetka teče po Karađorđevi ulici, nato pa se odpravi na Savsko promenado, kjer so ga posneli ob 1.47. Na naslednjih nekaj posnetkih nadzornih je pod Brankovim mostom v križišču ustavil taksi in poskušal sesti v avto. Kamere pa so ujele moškega tudi, ko je plaval v Savi. Ali je na tem posnetku njegov sin, Nenad ni mogel potrditi.

Z objavo posnetkov se je nenavadna zgodba še bolj zapletla. Sprva se je namreč domnevalo, da je Matej morda padel v Savo nedaleč od kluba, kamor naj bi šel, ker je bila gneča na stranišču, in zaradi česar naj bi tudi pustil bundo v garderobi. A očitno zadeva še zdaleč ni tako enostavna ... Oče Nenad vseeno upa, da bodo Mateja našli živega ...