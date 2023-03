Na območju Viča v Ljubljani so jo okradli v stanovanju

V sredo okoli 11. ure so policiste obvestili o drzni tatvini na območju Viča. Ugotovljeno je bilo, da sta dve neznani ženski pristopili do stanovanja oškodovanke in ji ponudile brezplačno medicinsko svetovanje. Ko sta vstopili, sta zamotili oškodovanko, tretja oseba pa je vstopila v stanovanje, ga preiskala in odtujila nekaj sto evrov gotovine.

Opis 1: ženska stara med 60 in 70 let, visoka okoli 160 cm, nosila je kapo in bila oblečena v temna oblačila. Opis 2: ženska stara okoli 40 let, visoka okoli 170 cm, nosila je sivo kapo in sivo bundo.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev osumljencev in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.