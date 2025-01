Na območju te policijske uprave so imeli res veliko klicev zaradi pirotehnike (FOTO)

Na območju Policijske uprave Koper so imeli decembra 2024, predvsem v zadnjih dneh minulega leta, res veliko klicev zaradi uporabe pirotehničnih sredstev.

Največ prijav so prejeli z območja koprskega mestnega jedra, pa tudi iz Izole, Pirana, Postojne, Pivke, Sežane in drugih krajev.

Policisti so se na prijave občanov odzivali, v kar 13 primerih pa so kršitelje tudi prijeli in jim zasegli prepovedane pirotehnične izdelke, zoper njih pa bodo izvedli postopke zaradi storitve prekrškov, so navedli na PU Koper. V 10 primerih je šlo za mladoletne kršitelje. Še posebno intenzivne so bile kršitve v zadnji decembrski noči.

Ob tem so na PU Koper navedli nekaj primerov posredovanja zaradi pirotehnike. Tako so obravnavali poškodovano klop z mizo v Senožečah, pogorel zabojnik na Bonifiki v Kopru, poškodovan zabojnik v Kopru, pogorel smetnjak v Pivki, pogorelo drvarnico v Sežani, razbita okna na osnovni šoli v Sečovljah ... Zasegli so več kot 1000 kosov različnih pirotehničnih sredstev, največ na območju PP Koper.

FOTO: Pu Koper

Od 1. 12. 2024 do 3. 1. 2025 so obravnavali 13 kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, od tega so bili v desetih primerih kršitelji mladoletniki, za katere bo uveden postopek o prekršku. V enem primeru si je s pirotehničnim sredstvom mladoletnica v Ilirski Bistrici poškodovala prst. Po eksploziji petarde ji je košček priletel v kapuco, ko ga je hotela odstraniti, ji je ožgalo prst.

V minulih dneh so policisti zasegli kar 1097 kosov pirotehnike, in sicer 408 petard F2, 686 petard F1 in 3 doma izdelane eksplozivne naprave.