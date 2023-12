Na območju PU Ljubljana preiskave kaznivih dejanj zoper človečnost

Na širšem območju Policijske uprave Ljubljana poteka več hišnih preiskav, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Preiskave potekajo zaradi suma storitve kaznivih dejanj iz skupine kaznivih dejanj zoper človečnost, javni red in mir, človekovo zdravje in spolno nedotakljivost. V postopku je trenutno pridržanih enajst ljudi, navaja Delo.

Ker aktivnosti še vedno potekajo, policija več informacij zaenkrat ni posredovala. Predvidoma jih bo mogoče pričakovati prihodnji teden, po zaključenih aktivnostih.