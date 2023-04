Na območju Maribora zagorela hiša

V petek okoli 17. ure so bili policisti Policijske postaje Maribor II obveščeni, da gori stanovanjska hiša na območju Maribora. Posredovali so gasilci in požar pogasili.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da je pogorelo celotno podstrešje stanovanjske hiše, v kateri prebiva ena oseba, ki pa ob požaru ni bila doma.

Policisti so naslednji dan dopoldne opravili ogled požarišča. Nastala je večja materialna škoda. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti z ustreznim dokumentom obvestilu okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.