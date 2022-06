Na obali hišne preiskave, kriminalisti na domu izolskega župana

Kriminalisti in policisti policijskih uprav Koper, Ljubljana in Nova Gorica so danes na območju Kopra izvedli več hišnih preiskav, ki jih je odredilo sodišče. Po neuradnih informacijah Primorskih novic so preiskave potekale na izolski občini in na domu župana Danila Markočiča, domnevno pa so povezane s prodajo Markočičevega oljčnika v Strunjanu.

Hišne preiskave so potekale pri treh osumljenih na naslovu njihovih bivališč, naslovih njihovih družb in v prostorih, kjer so zaposleni, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Primorske novice pa pišejo, da so policisti tri osebe pridržali za čas preiskav.

Izolsko podjetje BM21 v lasti Rusa Borisa Leonida Kopilevicha in domačina Marjana Miliča je leta 2020 kupilo oljčnik v Strunjanu, ki ga je izolski župan Markočič pred tem imel v zakupu od sklada kmetijskih zemljišč, nato pa od nakupa odstopil. Oljčnik je šel zato v prodajo, Markočičevo naložbo vanj pa so ocenili na skoraj 244.000 evrov.

Leta 2020 so mediji poročali, da izolska občina svoje nepremičnine prodaja poslovnežem z dobrimi povezavami na občini. Strokovnjak za oljkarstvo Janko Bočaj je takrat za Televizijo Slovenija ocenil, da je takšna cena močno pretirana in v Istri nedosegljiva.