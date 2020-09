V četrtek zvečer je 24-letnik v Kopru na Piranski cesti zapeljal pred vozilo 22-letnice (svoje nekdanje partnerice) in jo ustavil. Stopil je iz vozila, nato pa z roko razbil okno njenega vozila in odpeljal. Policisti so ga izsledili in ustavili.



Obravnava se kaznivo dejanje grožnje (po I. odstavku 135. člena KZ-1) in kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari (po I. odstavku 220. člena KZ-1), so sporočili iz PU Koper.