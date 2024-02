Na nedeljski popoldan z BMW-jem treščil v hišo

V nedeljo nekaj po 12. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Dobravice pri Velikem Gabru. Policisti PP Trebnje so opravili ogled in po prvih ugotovitvah naj bi 28-letni voznik osebnega avtomobila BMW med vožnjo zaspal, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Novo mesto.

Pester vikend

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 9. in 12. februarjem posredovali v 205 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 522 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 28 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

V Globokem so zasegli avtomobil kršitelju cestnoprometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 23 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih.

S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalnovarnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.