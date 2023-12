Na naših cestah je bilo kot v filmu: bežali so pred policijo, izognili so se tudi »stingerju«

Iz operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica poročajo o divjem begu z vozilom pred policisti, ki se je zgodil včeraj.

Kot so zapisali, so bili včeraj seznanjeni, da se med Postojno in Razdrtim policistom ne ustavlja osebno vozilo. To vozilo je v Hraščah obvozilo »stinger« (sredstvo za prisilno ustavljanje vozil) in se odpeljalo naprej. Operativno-komunikacijski center PU Nova Gorica je nato poslal na pot nove razpoložljive patrulje, ki so imele dovoljenje za uporabo »stingerja«. Sodelovali so tudi policisti PU Koper. Omenjeno sredstvo za prisilno ustavljanje vozil so tudi uporabili in bili pri tem uspešni, saj ga je osebno vozilo, ki je bilo v begu, prevozilo in se tako zaustavilo.

A policijska akcija se pri tem še ni zaključila, saj je 18-letni državljan Moldavije, ki je bil v vozilu, pobegnil. Je pa bil kmalu prijet v neposredni bližini.

Po besedah OKC PU Nova Gorica je voznik osebnega avtomobila na relaciji Postojna – Podnanos vozil predrzno in brezobzirno.

V vozilu več državljanov Bangladeša

V vozilu je bilo še 6 državljanov Bangladeša. Pri nevarni vožnji se je eden izmed njih tudi poškodoval.

»Zoper državljana Moldavije bo podana kazenska ovadba, v zakonitem roku bo državljan Moldavije priveden na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku,« so dejali iz OKC PU Nova Gorica.