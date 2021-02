Na meji je potegnila pištolo

V noči na nedeljo je bilo vroče pred mejnim prehodom Obrežje, zaradi groženj so posredovali policisti. Sprla sta se 38-letna voznica iz Srbije in 26-letni voznik iz Bosne in Hercegovine, ki naj bi se z avtomobilom VW passat vrinil pred avtomobil Srbkinje. Ta je izstopila iz vozila in proti njemu usmerila pištolo. Kot je pojasnila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto, je 26-letnik stekel do policistov po pomoč, ti pa so posredovali in ženski odvzeli pištolo airsoft. »Okoliščine še preverjajo in bodo zoper kršiteljico ukrepali v skladu s pooblastili. Prepovedani so namreč nošenje, razkazovanje in uporaba različnih predmetov, ki sicer ne spadajo v kategorijo orožja po zakonu o orožju, vendar pa se z njimi lahko povzroči vznemirjenje ali ogroženost. Za prekršek se posameznika kaznuje z globo,« je povedala.

