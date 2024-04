Na gozdni cesti zgorel osebni avtomobil

Čeprav je danes praznični dan – velikonočni ponedeljek, so mnogi poklici in prostovoljni gasilci po državi morali »dežurati« in večkrat posredovati. Tako so bili ob 14:16 uri gasilci nekaterih prostovoljnih gasilskih društev na območju občine Ruše s strani regijskega centra za obveščanje obveščeni o požaru osebnega vozila, in sicer v gozdičku na območju naselja Log nedaleč od Ruš.

Kljub hitremu posredovanju lokalnih gasilcev, ki so požar pogasili, od avtomobila ni ostalo veliko, kajti ko so prispeli na kraj, je vozilo bila ena sama bakla.

Že ob prihodu gasilcev je bilo jasno, da veliko ne morejo narediti (Foto: PGD Bistrica ob Dravi)