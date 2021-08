Na Gorenjskem zavladala panika: otrok sam na črpalki, starš odpeljal

Gorenjski policisti so včeraj prejeli klic z enega izmed bencinskih servisov na avtocestnem počivališču, kjer je sam ostal starejši otrok. Delavci bencinskega servisa so poskrbeli za otroka, ki ga je eden od staršev pozabil po točenju goriva, otrok je namreč odšel na stranišče. Ob prihodu policije se je na kraj vrnil tudi starš in otroka prevzel. »Konec dober, vse dobro. Pred vsakim začetkom vožnje pa vendarle vsakič preverite, če je v vozilu vse, kar mora biti,« ob tem dogodku svetujejo gorenjski policisti.

