Na gasilskem tekmovanju ga je zadel kovinski ročnik

Gasilec, ki se je pred nekaj leti poškodoval na gasilskem tekmovanju, je poplačilo za poškodbo terjal od zavarovalnice organizatorja tekmovanja. Medtem ko je prvostopenjsko sodišče odgovornost pripisalo toženki, je višje sodišče takšno odločitev spremenilo in gasilčevo tožbo zavrnilo.

Na tekmovanju, ki ga je junija 2017 organiziralo prostovoljno gasilsko društvo, je uporabljal gasilsko cev, ko je zaradi pritiska vode, ki znaša med 18 in 20 bari, s cevi snelo kovinski ročnik. Udaril ga je v obraz in po mezincu roke ter ga poškodoval.

Sodišče prve stopnje je z vmesno sodbo ugotovilo, da ni bil tožnik tisti, ki je nepravilno namestil ročnik na cev, da se je snela in je kovinski ročnik odneslo tožniku v obraz, temveč je to storil nekdo od preostalih članov ekipe. Zaključilo je, da za malomarno ravnanje gasilca, člana društva, odgovarja zavarovanec tožene zavarovalnice. Odločilo je tudi, da bo o višini tožbenega zahtevka in stroških odločalo v nadaljevanju postopka; gasilec je sicer zahteval 3481 evrov.

Ker je bil operativni član društva in se je na tekmovanju boril za priznanje za to društvo, ga ni mogoče šteti za tretjo osebo.

A je sodišče druge stopnje ugodilo pritožbi zavarovalnice in sodbo prvostopenjskega sodišča spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek zavrnilo, gasilcu pa naložilo plačilo pravdnih stroškov. Menilo je, da je prvostopenjsko sodišče tožnika napačno štelo za tako imenovano tretjo osebo.

Pritrdilo je zavarovalnici, da zavarovanje splošne odgovornosti obsega zavarovalno kritje za škode, ki jih zaradi njegovih članov utrpijo drugi (in ne zaposleni oziroma delavci zavarovanca, v konkretnem primeru operativni člani društva), oziroma za škodo, ki jo delavec povzroči pri delu ali v zvezi z delom neki tretji osebi (ne operativnim članom društva, ki se v konkretnem primeru štejejo za »delavce«).

Ostal je brez odškodnine. FOTO: Špela Ankele

Zavarovali 54 operativnih članov

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) je imelo s toženo zavarovalnico sklenjeno pogodbo, s katero je zavarovalo 54 operativnih članov in po kateri zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilnopravnih zahtevkov tretjih oseb. Ker je bil tožnik takrat operativni član društva in se je na tekmovanju boril za priznanje za to društvo, ga ni mogoče šteti za »tretjo osebo«.

Gasilec je predlagal vrhovnemu sodišču, da dopusti revizijo glede vprašanja, ali je prostovoljnega gasilca mogoče šteti kot delavca PGD oziroma ali je šteti, da prostovoljni gasilec dejansko opravlja delo za in v korist PGD. A so vrhovni sodniki njegov predlog zavrnili, ker niso izpolnjeni zakonski pogoji za dopustitev revizije.