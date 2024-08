Na dvorišču trčil v voznika mopeda in ga hudo poškodoval

V torek ob 13.25 so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči v okolici Slivnice. Z opravljenim ogledom in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi nepravilnega vključevanja v cestni promet z dvorišča voznika osebnega avtomobila, ki je trčil v voznika mopeda, ki je takrat pravilno pripeljal po cesti.

Mopedist je bil v prometni nesreči huje telesno poškodovan, vendar ni v smrtni nevarnosti, s kraja pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor. Policisti bodo zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.